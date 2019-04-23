Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить карьеру.

Траньков, также уже завершивший спортивную карьеру, отметил, что подобные решение всегда даются непросто. Экс-спортсмен с уважением отнёсся к выбору Ковтуна и пожелал ему дальнейших успехов. «Не знаю, чем он будет заниматься, но он довольно талантливый парень», — приводит слова Транькова «Р-Спорт». Экс-фигурист предположил, что Ковтун мог бы принимать участие в ледовых шоу.

Траньков подчеркнул, что в спорте нет предела совершенству и всегда можно достичь большего. «Но я не люблю загадывать в сослагательном наклонении — что могло бы быть, — сказал специалист. — Ты всегда можешь больше, любой может сделать больше».