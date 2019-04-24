Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала решение Максима Ковтуна завершить карьеру. Спортсмены тренировались в одной группе под руководством Елены Буяновой.

«Я думаю, Максим всех шокировал своим заявлением, — сказала Радионова, слова которой приводит «Р-Спорт». — Потому что, казалось бы, после такого долгого перерыва он начал хорошо выступать». Фигуристка отметила, что в выступлениях Ковтуна была видна работа всей команды, которая вкладывала в него силы и душу.

Радионова подчеркнула, что спортсменам сложно находить новую мотивацию и поддерживать себя в нужной форме.

Напомним, о решении Ковтуна завершить карьеру стало известно во вторник, 23 апреля. В минувшем сезоне фигурист одержал победу на чемпионате России.