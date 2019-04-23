В матче Футбольной национальной лиги между ярославским «Шинником» и «Тюменью» произошла необычная ситуация. Игрок хозяев поля Валерий Цховребов попал мячом в пролетающую мимо птицу и подбил её.

Видео момента появилось в официальной группе «Шинника» в социальной сети «Вконтакте». Матч ярославцев с «Тюменью» прошел в минувшую субботу, 20 апреля.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шинника», победный гол на 54-й минуте встречи забил обидчик утки, защитник Цховребов. Летом 2018 года он вернулся в ярославский клуб, проведя один сезон в «Сибири». Цховребов провел в этом сезоне ФНЛ 28 матчей и забил два гола.

Сейчас «Шинник» занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, команда имеет в активе 49 очков.