«Бостон Брюинз» на домашней арене принимал «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче первого раунде плей-офф Кубка Стэнли. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Бостон» выиграл четвёртый матч серии и вышел в следующую стадию турнира.

Первые две шайбы были заброшены в стартовой двадцатиминутке: отличились Юаким Нордстрём и Маркус Юханссон. Второй период получился менее результативным: хоккеисты «Торонто» смогли отыграть одну шайбу, но сравнять счёт так и не удалось. Гол себе в актив записал Джон Таварес.

В заключительном игровом отрезке Шон Курали вновь довёл преимущество «Бостона» до двух шайб. Затем, ближе к концовке встречи, Чарли Койл и Патрис Бержерон поразили ворота «Торонто» двумя точными бросками и установили итоговый счёт встречи.

«Торонто» потерпел поражение и прекратил борьбу за Кубок Стэнли.