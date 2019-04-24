Мадридский «Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании. В матче 34-го тура «Барселона» обыграла «Алавес» со счётом 2:0 и приблизилась к завоеванию титула. Каталонцы могут стать чемпионами Испании уже сегодня, 24 апреля, если «Атлетико» проиграет «Валенсии».

«Реал» в свою очередь потерял даже теоретические шансы на завоевание трофея.

Если «Барселона» выиграет чемпионат страны, для каталонцев эта победа станет четвёртой за последние пять лет и 26-ой — в истории клуба.

На данный момент команда Эрнесто Вальверде занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 80 очков. «Атлетико» с 68 очками идёт на втором месте, однако команда ещё не сыграла свой матч 34-го тура. У «Реала» после 33 матчей 64 очка.