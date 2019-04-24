«Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене принимал «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:4, исход встречи был решён только в овертайме. Таким образом, «Вегас» проиграл четвёртый матч серии и вылетел из Кубка Стэнли.

По ходу встречи «Вегас» был гораздо ближе к победе, чем соперники: после двух периодов игроки «Голден Найтс» вели с преимуществом в три шайбы. Однако хоккеистам «Сан-Хосе» удалось не только вернуться в игру и сравнять счёт, но и выйти вперед. Хозяева забросили четыре шайбы за четыре минуты. Под конец периода «Вегасу» удалось вновь восстановить равновесие.

Встреча перешла в овертайм, где решающую шайбу забросил нападающий «Сан-Хосе» Баркли Гудроу.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Шаркс».