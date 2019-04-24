Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сообщил партнёрам по команде, что намерен перейти в состав мадридского «Реала».

Как сообщает L’Equipe, футболист недоволен тем, что английский клуб не может гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в четвёрку лучших по итогам сезона в чемпионате Англии, Погба не захочет оставаться в команде.

Напомним, контракт 26-летнего француза рассчитан до лета 2021 года, продлевать соглашение полузащитник не собирается.

В текущем сезоне Погба принял участие в 43 матчах «Манчестер Юнайтед» и записал на свой счёт 11 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается более чем в 100 миллионов евро.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.