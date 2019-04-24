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  • 09:42,  24 апреля 2019
Фигурное катание
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Костомаров: Конкурировать с лучшими Ковтун не может

Роман Костомаров. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport
Роман Костомаров. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить карьеру.

Костомаров выразил уверенность в том, что Ковтун принял осознанное решение. По мнению экс-спортсмена, фигурист взвесил все «за» и «против» продолжения карьеры. «При нынешней конкуренции на больших соревнованиях конкурировать с лучшими фигуристами мира он не может», — сказал Костомаров, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Олимпийский чемпион пояснил, что Ковтун — это спортсмен, которому хочется побеждать на соревнованиях, а не просто принимать в них участие. «Трудно сказать, мог бы он достичь чего-то большего», — подытожил экс-спортсмен.

Напомним, о решении Ковтуна завершить карьеру стало известно во вторник, 23 апреля. В минувшем сезоне фигурист одержал победу на чемпионате России.

Текст:  Ирина Красько
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