Костомаров: Конкурировать с лучшими Ковтун не может

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить карьеру.

Костомаров выразил уверенность в том, что Ковтун принял осознанное решение. По мнению экс-спортсмена, фигурист взвесил все «за» и «против» продолжения карьеры. «При нынешней конкуренции на больших соревнованиях конкурировать с лучшими фигуристами мира он не может», — сказал Костомаров, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Олимпийский чемпион пояснил, что Ковтун — это спортсмен, которому хочется побеждать на соревнованиях, а не просто принимать в них участие. «Трудно сказать, мог бы он достичь чего-то большего», — подытожил экс-спортсмен.