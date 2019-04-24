Боец ММА Алистар Оверим поделился впечатлениями от победы над россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Соревнования состоялись 20 апреля, Оверим нокаутировал соперника.

«Олейник начал бой очень агрессивно, меня это удивило», — заявил Оверим в эфире Ariel Helwani Show. Боец пояснил, что обычно в начале поединка спортсмены тратят время на «разведку», в то время как Олейник сразу попытался нокаутировать соперника. » Я переждал этот шторм, а затем сам нокаутировал его», — подчеркнул спортсмен.

Олейник уверенно начал поединок и провёл хорошую атаку, однако затем Оверим перехватил контроль над поединком. После серии ударов россиянин был вынужден защищаться, за несколько секунд до конца первого раунда рефери остановил бой.

После поединка Оверим отметил, что изначально собирался драться с Волковым и остается открытым для этого поединка.