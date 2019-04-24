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  • 09:42,  24 апреля 2019
Фигурное катание
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Мишин — об уходе Ковтуна: Мне неизвестны мотивы этого решения

Тренер Алексей Мишин. Фото: Nevasport/Ирина Красько
Тренер Алексей Мишин. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Мне неизвестны мотивы, которыми руководствовался Максим при принятии этого решения», — сказал Мишин, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Тренер отметил, что почти каждый спортсмен, завершающий карьеру, испытывает чувство нереализованности.

Также Мишин выразил мнение, что по-настоящему вернуться в спорт — это лишь удел великих спортсменов. В качестве примера тренер назвал Каролину Костнер, Евгения Плющенко, Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова.

Напомним, о решении Ковтуна завершить карьеру стало известно во вторник, 23 апреля. В минувшем сезоне фигурист одержал победу на чемпионате России.

Текст:  Ирина Красько
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