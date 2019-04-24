Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов остался недоволен составом тренерского штаба сборной России.

Накануне СБР утвердил Анатолия Хованцева в должности старшего тренера мужской сборной, в качестве его помощников назначены Максим Максимов и Артём Истомин. «Если бы я был президентом, то никто бы из них не работал в сборной», — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС. — У нас в биатлоне тотальная безграмотность, все занимаются не своим делом».

Специалист выразил мнение, что опытные и успешные в прошлом спортсмены должны тренировать команду, а не занимать посты в СБР.

напомним, женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский.