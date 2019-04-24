Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением об идее создания должности начальника команды.

Специалист пояснил, что на данный момент определились лишь с тем, что должность действительно необходима. Начальник команды нужен для того, чтобы снизить нагрузку на тренерский состав. «Они должны заниматься профильной работой, тренировать и не забивать голову маленькими нюансами», — пояснил Драчёв, слова которого приводит ТАСС.

Президент СБР пояснил, что тренерский штаб будет огражден от технической части, чтобы иметь возможность концентрироваться на своих непосредственных задачах. «Это точно будет близкий человек к СБР», — сказал Драчёв.

Напомним, ранее сообщалось, что СБР утвердил тренерский состав на сезон 2019/20.