Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил недовольство составом тренерского штаба, который будет работать с командой в новом сезоне.

Накануне СБР утвердил Анатолия Хованцева в должности старшего тренера мужской сборной, в качестве его помощников назначены Максим Максимов и Артём Истомин. «Я не понимаю, что Истомин и Максимов показали в качестве тренеров», — заявил Васильев, слова которого приводит ТАСС. Специалист подчеркнул, что для попадания в сборную у них должны быть хотя бы промежуточные результаты. «Ведь национальная команда — это не проходной двор», — сказал Васильев.

Напомним, женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский.