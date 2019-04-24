Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о вызове нападающего Никиты Гусева в сборную.

Об этом стало известно из официального «Твиттера» ФХР. Гусев выступает за «Вегас Голден Найтс», который сегодня, 24 апреля, вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в седьмом матче с «Сан-Хосе Шаркс».

Также приглашение в сборную России получили два игрока «Торонто Мэйпл Лифс» — защитники Никита Зайцев и Игорь Ожиганов. «Торонто» проиграл «Бостон Брюинз» и, как и «Вегас», завершил выступление в Кубке Стэнли.

Гусев присоединился к «Вегасу» в ходе серии плей-офф, но так и не успел дебютировать за клуб.

Напомним, на чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Мировой чемпионат пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.