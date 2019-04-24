Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

По словам Калинина, он не ожидал, что летний обмен из СКА обернется выигрышем Кубка Гагарина. Хоккеист считает, что нельзя этого заранее ожидать. Он отметил, что для ЦСКА получился очень тяжелый сезон, и армейцам пришлось преодолевать себя и физически, и морально.

По мнению Калинина, самым сложным матчем в плей-офф была седьмая игра против СКА в финале конференции.

На вопрос, что надо сделать, чтобы выиграть Кубок Гагарина в следующем году, нападающий ответил, что надо сначала хорошо отметить победу в этом Кубке Гагарина, а затем отдохнуть, залечить травму и со свежими силами готовиться к следующему сезону.

Калинин, слова которого приводят «Известия», добавил, что у него есть желание еще раз попробовать в НХЛ, но сейчас об этом говорить нет смысла, ведь у игрока контракт с ЦСКА, и он будет его до конца отрабатывать.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.