В перенесенном матче 31-го тура английской премьер-лиги «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 1:1.

В составе гостей уже на седьмой секунде встречи отличился иралндский нападающий Шейн Лонг, который удачно сыграл в отборе сразу после разыгранного с центра поля мяча.

У хозяев на 90-й минуте матча сумел забить Андре Грей с передачи Дарела Янмата.

Shane Long has just scored the fastest goal in Premier League history at just 6 seconds! #long #SouthamptonFC #Fastest #PremierLeague #Watford #Football #ShaneLong pic.twitter.com/LnovR0gK1h

— Dale Jordan (@DaleTJordan) April 23, 2019