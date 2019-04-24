Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Дана Уайт считает, что вряд ли они когда-то станут отличными приятелями и будут вместе обедать семьями, но когда вы противостоите кому-то 7-10 раундов в клетке, кому-то чьи жизненные цели не так сильно противоречат твоим, то проникаетесь взаимным уважением.

«Я думаю, настанет день, когда Конор и Хабиб будут уважать друг друга», — сказал Уайт, слова которого приводит CNN.

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, при каких условиях состоится реванш Хабиба и Конора.