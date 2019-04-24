Женская команда красноярского «Енисея» может создать третий комплект формы с лицом российской певицы Ольги Бузовой.

Такой вариант комплекта вышел в финал конкурса на лучший дизайн-макет.

В данный момент команда ждет ответа от певицы с разрешением создать оригинальный комплект формы с ее изображением.

«Енисей» идет на последнем месте в чемпионате России, имея в активе 13 очков.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своей любви к хоккею и почему она стала болеть за омский «Авангард». Селебрити регулярно ходила на матчи команды в Балашихе в Кубке Гагарина. Бузова сказала, что под новый год она выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб. А в самом начале года случайно наткнулась в соцсетях на танец талисмана «Авангарда» с болельщиками под этот хит.