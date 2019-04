View this post on Instagram

Разрешит ли @buzova86 сыграть в форме с её фотографией? Закончился прием заявок на конкурс лучшего дизайн-макет третьего комплекта формы для нашей команды. Девушки определили трех финалистов. Как это было — смотрите на #ЕнисейТВ