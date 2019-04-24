Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера по поводу того, что «горожане» будут фолить во время дерби.

«Он так сказал? Что мы собираемся фолить на них? Мне это не нравится. Это не свойственно моей команде, абсолютно. Никогда за десять лет тренерской карьеры я не готовил свои команды к такому. Никогда», — заявил испанский тренер.

Он отметил, что об этом лучше могут сказать игроки «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

По словам Гвардиолы, в футболе иногда подобное случается из-за скоростей и высокого темпа игры, но Гвардиолу волнуют не фолы, а множество других вещей, другие способы, как победить соперника.

Ранее Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

По словам Сульшера, он уверен в своей команде и себе и готов принять этот вызов.

Он отметил, что «МЮ» должен быть готов к давлению со стороны соперника и столкнется с агрессией, потому что соперники будут бить игроков «Юнайтед» по лодыжкам и пяткам и не позволят контратаковать за счёт фолов.