Итальянский полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport. Отмечается, что немецкий клуб готов предложить за 21-летнего футболиста 70 миллионов евро.

Также сообщается, что в хавбеке также заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Челси».

Ранее «Бавария» подписала контракт с французским защитником испанского происхождения Люкой Эрнандесом. Соглашение с Эрнандезом рассчитано на 5 лет, сумма трансфера составила рекордные для чемпионата Германии, а также и самой «Баварии» 80 миллионов евро. Игроком «Баварии» защитник станет летом, до этого он продолжит выступать за мадридский «Атлетико».

Также сообщалось, что сербский полузащитник амстердамского «Аякса» Душан Тадич может стать футболистом английского «Манчестер Сити» или мюнхенской «Баварии».