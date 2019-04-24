«Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду», — написал Максим Ковтун в своём обращении к болельщикам, сообщив о завершении карьеры. И действительно, главная мечта любого спортсмена у Ковтуна так и не сбылась, хотя он был к ней близок, как никто другой.

Ковтун решил уйти из спорта в 23 года: его карьера получилась не очень долгой, но драматичных моментов в ней было достаточно. А уж своим персональным поклонникам он и вовсе не давал заскучать.

В 2011 году 16-летний Ковтун переехал из Екатеринбурга в Москву, где начал тренироваться под руководством Николая Морозова. Фигурист сразу разучил четверные и хорошо зарекомендовал себя, однако сотрудничество с тренером продлилось лишь год. Ходили слухи, что Морозов выгнал Максима из-за недисциплинированности, но сам спортсмен выбрал более дипломатичную формулировку: «не сошлись характерами».

Но, как известно, что ни делается — всё к лучшему, и после ухода от Морозова Ковтун перешёл в группу Елены Буяновой, с которой неизменно ассоциируется по сей день. Попав к Буяновой, Ковтун оказался под крылом самой Татьяны Тарасовой и стал одним из её главных любимчиков. Не Лёша, который может всё, конечно, но тоже кое-что.

Под руководством Буяновой Ковтун буквально взлетел: о нём заговорили как о самом талантливом одиночнике страны, ему пророчили славу, сравнимую с Плющенко. Фигурист четыре раза выиграл чемпионат страны, что сейчас не удаётся российским спортсменам: подобным достижением могли похвастаться только Плющенко и Алексей Урманов.

Свой первый сезон у Буяновой Ковтун начал с победы в юниорском финале Гран-при, затем стал пятым на чемпионате России. Но тренерский совет оказался благосклонен к юному таланту и подарил ему путёвку на чемпионат Европы, оставив дома Константина Меньшова — бронзового призера национального старта. В кулуарах российского фигурного катания такую рокировку не одобрили — спортсмены, не стесняясь, требовали включить в сборную Меньшова. Но на Европу поехал Ковтун и стал лучшим из россиян: Плющенко снялся после короткой программы. По иронии судьбы сценарий повторится через пару лет на Олимпиаде, но Ковтуна там не будет.

На тот момент ожидания, связанные с Ковтуном, были грандиозными: он исполнял пять четверных прыжков в двух программах. Сейчас, конечно, подобным уже не удивишь: Нейтан Чен избаловал публику, включая в один свой прокат аж по шесть прыжков. Но тогда контент Ковтуна можно было считать прорывом. Хотя и сейчас одиночник с таким набором прыжков в сборной был бы отнюдь не лишним: на последнем чемпионате мира лидер команды Михаил Коляда сделал лишь два тулупа на обе программы.

При этом стабильностью Ковтун, стоит признать, всё же не отличался: в его прокатах часто появлялись «бабочки», столь не любимые Татьяной Анатольевной. Тем не менее, трижды за карьеру Максим поднимался на пьедестал чемпионатов Европы.

Ключевым моментом в карьере Ковтуна стала Олимпиада в Сочи — та самая, на которую он так и не попал. К отборочному чемпионату России фигурист подошёл во всеоружии и одержал победу, выиграв у Плющенко в произвольной программе почти 12 баллов. Казалось бы, путёвка на домашние Игры была уже в кармане, но нет — решением тренерского совета она перекочевала в руки Плющенко, для которого устроили закрытые прокаты. Что на них происходило, никто так и не увидел.

В Сочи Плющенко принёс России 19 из 20 возможных баллов и помог завоевать золото командного турнира. Фразу о том, что он «дёрнул Чана», болельщики вспоминают до сих пор. Но вот в личных соревнованиях Плющенко никого «дёрнуть» уже не смог — снялся после короткой программы из-за травмы спины.

Разговоры о том, что Плющенко с шурупами в позвоночнике не выкатает четыре программы, ходили в среде болельщиков задолго до начала игр. Такой исход был если не очевидным, то достаточно предсказуемым. У федерации была возможность заменить Плющенко на Ковтуна после командного турнира, но воспользоваться ей никто не захотел. Отговорки были самыми что ни на есть нелепыми — мол, до Ковтуна, как и до Воронова, никто не смог дозвониться. Сам Плющенко позволил себе резкий выпад: Ковтун, по его мнению, всё равно ни на что не претендовал.

Впрочем, разногласия между фигуристами остались в прошлом: впоследствии они даже пробовали работать вместе, а свою последнюю программу — «Кармен» — Максим выбрал именно из-за Плющенко, вдохновившись его олимпийским прокатом.

Но на то время пропущенная Олимпиада стала для Ковтуна переломным моментом. К тому же, в голову, что называется, ударила свалившаяся популярность: Максим пустился «во все тяжкие» и стал уделять спорту гораздо меньшее внимание.

В мае 2016-го Ковтун без каких-либо подробностей покинул группу Буяновой и перешёл к другому специалисту в ЦСКА — Инне Гончаренко, у которой на тот момент тренировались Сергей Воронов и Елена Радионова. Гончаренко удалось немного встряхнуть спортсмена: он снова начал показывать неплохие результаты, но выйти на топ-уровень так и не смог. Отбор на Олимпиаду в Пхенчхан Ковтун не прошёл: на чемпионате России снялся после короткой программы из-за травмы и взял паузу в карьере.

В апреле 2018-го Ковтун вернулся и вновь пришёл в группу Буяновой. Впоследствии Максим неоднократно подчеркивал, что считает свой уход ошибкой, и благодарил Буянову за готовность принять его обратно. Возвращение блудного сына получилось достаточно трогательным и вселяло надежды на будущее.

В начале сезона он дал многообещающее интервью: стало видно, что фигурист многое переосмыслил и стал подходить к работе с гораздо больше осознанностью. Чтобы вновь работать с тренером, Ковтун похудел на 15 кг, начал ответственнее подходить к тренировкам и по-новому расставил приоритеты. Казалось бы, это принесло свои плоды: фигурист стал выглядеть стабильнее, пропала свойственная ему паника, в результате чего он сенсационно выиграл чемпионат России. Но дальше, увы, всё вновь пошло не так: Ковтун провалился на чемпионате Европы и снялся с мирового первенства. А потом и вовсе объявил о завершении карьеры.

Правильный это шаг или нет, судить нельзя: полное понимание ситуации есть лишь у самого спортсмена. «Тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было…», — написал Ковтун. Да, фигурное катание — такой вид спорта, в котором чья-то эпоха может закончиться уже к 23-м годам. Но в том, что болельщики услышат фамилию Ковтуна ещё не раз, сомнений не остаётся.