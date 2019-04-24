Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу в Twitter поставил лайк на комментарий фаната с требованием уволить главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.
Отметим, 51-летний Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года.
Жоау Канселу выступает за туринский клуб с 2018 года.
Ранее стало известно, что «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1.
Также сообщалось, что цены на акции туринского футбольного клуба «Ювентус» упали после вылета команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, подопечные Массимилиано Аллегри уступили дома амстердамскому «Аяксу» и по сумме двух матчей вынуждены были покинуть главный еврокубковый турнир.