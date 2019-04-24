Петербургский «Зенит» примет московское «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, наиболее успешными окажутся хозяева встречи: на их победу ставят с коэффициентом 1.53. Вероятность того, что «Динамо» увезёт из Петербурга три очка, оценивается скромнее — 6.50. Ставку на ничью делают за 4.10.

Напомним, игра состоится на «Газпром-Арене» сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Перед началом матча в холле стадиона состоится автограф-сессия бывших игроков «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата, имея в активе 51 очко. Ближайшие преследователи по таблице отстают на 8 и 9 баллов. В предыдущем туре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.