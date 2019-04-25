Российский фигурист Максим Ковтун принял решение завершить карьеру. Тем не менее он добился не малых успехов, и без спортивной диеты это вряд ли было бы возможно.

Ковтун рассказывал, что уже долгое время он на хорошем и правильном питании. За время простоя фигурист пятнадцать лишних килограммов, которые пришлось сбрасывать, когда он возвращался в спорт. Тогда Ковтун возвращался к тренеру Елене Буяновой, и она поставила ему условие похудеть. Ковтун признается, что приводить себя в порядок было очень сложно. но фигуристу повезло, что у него очень быстрый обмен веществ, и он легко сбрасывает лишний вес.

Спортивная диета Максима Ковтуна разработана другом спортсмена, который является квалифицированным фитнес-тренером и тренером по боксу. Он составляет программы питания для своих подопечных.Ковтуну он составляет рацион на каждый день, подробно расписывает, что фигурист должен есть, какие витамины с какими продуктами должен получать, и Максим питается именно так, как он говорит. По словам Ковтуна, он особо не голодает, просто нет каких-то излишеств — каждый раз он выходит из-за стола с легким чувством голода, и насыщение приходит через несколько минут.

Ковтун отмечает, что диета не заставляет его страдать, но, например, мясо он есть безо всяких приправ. Спортивная диета Максима Ковтуна подразумевает гречку с грибами, а вечером — стейк из рыбы с овощами.

«Если вдруг не наелся, всегда можно тарелку риса добавить, авокадо. Плюс большая кружка чая. Чувствую себя при этом просто замечательно. Гораздо лучше, чем после того, как позволяю себе своего рода разгрузочный день, когда что-то ем в удовольствие», — говорит Ковтун, подразумевая под разгрузочным днем день, когда он питается вредной пищей.