Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на предстоящий матч с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба команды в «Твиттере», игроки «Зенита» выйдут на поле в традиционных домашних футболках лазурного цвета.

Напомним, игра состоится на «Газпром-Арене» сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Перед началом матча в холле стадиона состоится автограф-сессия бывших игроков «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата, имея в активе 51 очко. Ближайшие преследователи по таблице отстают на 8 и 9 баллов. В предыдущем туре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.