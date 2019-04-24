Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. По мнению гонщика, трасса в Баку является одной из самых интересных.

«Трасса Гран-при Азербайджана — одна из моих любимых, мне действительно там нравится, я всегда там хорошо выступаю», — сказал Леклер, слова которого приводит пресс-служба «Феррари». Гонщик добавил, что всегда получает удовольствие от пилотирования на этой трассе. Больше всего пилоту нравится часть дистанции, проходящая рядом с крепостью. «Первая же ошибка приведёт к тому, что врежешься в стену», — пояснил пилот.

Ранее о близком расположении стен на трассе в Баку высказался российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Гонщик отметил, что трасса в Баку бросает много вызовов, так как на ней есть самые разные элементы. «Основное веселье дарит близкое расположение стен к трассе, это вызывает выброс адреналина», — заявил пилот.