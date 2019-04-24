Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев вместо со своей супругой принял участие в съемках клипа на песню известной группы «Руки Вверх!».

Вратарь играет в клипе одну из главных ролей, ролик называется «Она меня целует». Напомним, это уже не первое участие Акинфеева к клипах «Руки Вверх!» — в 2012 году голкипер снялся в ролике на песню «Открой мне дверь».

Напомним, Акинфеев долгое время был основным вратарем сборной России по футболу. Он выступал за команду на протяжении пятнадцати лет — с 2003 по 2018 год. О завершении карьеры в национальной команде игрок объявил 1 октября прошлого года.

Сам футболист заявил, что ему пора уступить место более молодым игрокам, и отметил, что пятнадцать лет выступлений за сборную – это очень длительный срок. Акинфеев признался, что с каждым годом ему становится всё сложнее выступать и в ЦСКА, и в национальной команде, потому что с учётом былых травм требуется больше времени на восстановление. Вратарь осознал, что пришло время дать возможность играть молодому поколению футболистов, а самому сосредоточиться на выступлениях за родной клуб.