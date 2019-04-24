Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух выразил мнение по поводу успехов спортсменок из группы Этери Тутберидзе.

В эфире телеканала UTV Авербух отметил, что на данный момент Россия имеет сильную команду в женском одиночном катании, и огромная заслуга в этом принадлежит Тутберидзе. Тренер создала замечательную школу по созданию юных талантов, уверен экс-спортсмен. «Подчеркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества», — сказал Авербух.

Специалист добавил, что во многом это пока ещё не женское одиночное катание. По мнению Авербуха, успехи юниорок из группы Тутберидзе не способствуют появлению долгой истории чемпионов.