Скоро лето, а, значит, и летнее трансферное окно. Nevasport предлагает читателям пройти тест. Цель викторины — угадать один из клубов, за который играл футболист. Имя игрока также не называется.

Отметим, несмотря на то, что трансферное окно откроется только летом, слухов по переходам много уже сейчас. Так, сообщается, что итальянский полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом мюнхенской «Баварии».

Кроме того, полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил партнёрам по команде, что намерен перейти в состав мадридского «Реала».

Футболист недоволен тем, что английский клуб не может гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в четвёрку лучших по итогам сезона в чемпионате Англии, Погба не захочет оставаться в команде.