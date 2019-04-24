«Зенит» на своём поле примет московское «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Как сообщает официальный сайт команды, на трибунах «Газпром-Арены» ожидается около 44 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Напомним, игра состоится на «Газпром-Арене» сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Перед началом матча в холле стадиона состоится автограф-сессия бывших игроков «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата, имея в активе 51 очко. Ближайшие преследователи по таблице отстают на 8 и 9 баллов. В предыдущем туре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.