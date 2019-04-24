В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоится футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра будет проходить в рамках 25-го тура чемпионата России сегодня, 24 апреля.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, крыша стадиона во время игры будет закрыта.

Ранее стало известно, что игроки «Зенита» выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Напомним, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Перед игрой в холле стадиона для болельщиков будет организована автограф-сессия бывших игроков «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

После 24 игр «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата, имея в своем активе 51 очко. В предыдущем туре команда Сергея Семака одержала победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.