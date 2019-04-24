Представители «Чайханы» в Уфе назвали одно из блюд своего меню в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва. В 24-м туре чемпионата России Москалёв обслуживал матч между «Уфой и «Арсеналом».

На странице «Чайханы» в «Инстаграме» появилось сообщение о том, что одно из блюд из баранины теперь носит название «Уч-Панжа имени Москалёва». Представители заведения пояснили, что остались очень недовольны судейством в прошедшем матче. Три шампура, которыми пронизано блюдо, олицетворяют судейский беспредел и безграмотность, говорится в публикации.

Напомним, 20 апреля «Уфа» на своем поле потерпела первое поражение при Вадиме Евсееве. Матч, проходивший на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершился со счетом 2:1