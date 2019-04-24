11-летняя фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о свои планах на предстоящий сезон.

В силу своего возраста спортсменка не сможет принимать участие в юниорских соревнованиях, но, несмотря на это, разучивает самые сложные элементы. Фигуристка учит тройной аксель и четверной тулуп, также в её активе уже есть каскад из тройных лутца и риттбергера.

Акатьева рассказала, что впервые попробовала исполнить четверной тулуп перед Новым годом — тогда спортсменка исполняла его только на удочке. Прыгнуть самостоятельно получилось месяц назад. К изучению тройного акселя Акатьева подошла в прошлом месяце и сейчас уже может успешно приземлять прыжок.

«В следующем сезоне хочу показать тройной аксель в короткой программе, а в произвольной – тройной аксель и четверной тулуп», — приводит слова спортсменки ФФККР.