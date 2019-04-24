Российская фигуристка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала информацию о завершении своей карьеры.

Фигуристка считает, что ситуация получилась не очень корректной. «Меня никто прямо о завершении карьеры не спрашивал, и прямо я не отвечала», — заявил Ильиных, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Спортсменка отметила, что очень любит фигурное катание, поэтому останется в нём даже в 50 лет.

Ильиных пояснила, что на данный момент она занимается различными проектами. «К сожалению, мне пришлось закончить с катанием. Это было не мое решение», — сказала фигуристка. Ильиных добавила, что сейчас они с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой занимаются работой с детьми в академии.