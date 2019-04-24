Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал о составе команды на предстоящую встречу с Латвией. Игра будет проходить в рамках Еврочелленджа.

Воробьёв сообщил, что в матче примут участие Богдан Киселевич и Илья Ковальчук. «Продолжаем проверять состав и его оптимизировать, готовимся к чемпионату мира», — сказал тренер, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, Ковальчук прибыл в расположение сборной России в понедельник, 22 апреля. В тот же день стало известно, что в команду вызван Киселевич.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.