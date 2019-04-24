Федерация хоккея России сообщила, что игрок «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев прибудет в расположение сборной России 29 апреля. В это время команда будет проводить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.

Напомним, «Вегас» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в седьмом матче с «Сан-Хосе Шаркс». Гусев присоединился к команде в ходе серии плей-офф, но так и не успел дебютировать за клуб.

Также приглашение в сборную России получили два игрока «Торонто Мэйпл Лифс» — защитники Никита Зайцев и Игорь Ожиганов. «Торонто» проиграл «Бостон Брюинз» и, как и «Вегас», завершил выступление в Кубке Стэнли.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.