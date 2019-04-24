Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО «Бутырка».

Как сообщает агентство «Р-Спорт», врач оценил состояние здоровья футболиста и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации.

Напомним, у игрока «Зенита» в СИЗО обнаружилась недолеченная травма колена. Адвокаты неоднократно заявляли, что без посещения врачей футболист может стать инвалидом. Под стражей Александр Кокорин находится с 11 октября, за три дня до этого футболист принял участие в двух драках в центре Москвы.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.