Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Татьяна Тарасова внесла огромный вклад в развитие её карьеры.

«Своей карьерой мы с Андреем Букиным обязаны ей», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». экс-спортсменка отметила, что спортивные заслуги учеников Тарасовой вспоминаются на протяжении уже многих лет.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Бестемьянову, Андрея Букина и тренера Елену Чайковскую внесли в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Golden Skate. Наталья Бестемьянова и Андрей Букин выступали в дуэте в танцах на льду. В 1988 году они стали олимпийскими чемпионами на играх в Калгари. Помимо победы на Олимпиаде Бестемьянова и Букин стали четырехкратными чемпионами мира, а также пятикратными чемпионами Европы.