Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
По его словам, нет такой конкуренции между ними, по крайней мере, в этом сезоне не было.
Авербух в эфире телеканала UTV заявил, что журналисты по инерции устраивали эту историю, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание в каких-то соцсетях.
Ранее Авербух выразил мнение по поводу успехов спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Авербух отметил, что на данный момент Россия имеет сильную команду в женском одиночном катании, и огромная заслуга в этом принадлежит Тутберидзе.
Также Илья Авербух поделился мнением о решении Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена.
Напомним, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.