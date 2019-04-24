Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

По его словам, нет такой конкуренции между ними, по крайней мере, в этом сезоне не было.

Авербух в эфире телеканала UTV заявил, что журналисты по инерции устраивали эту историю, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание в каких-то соцсетях.

Ранее Авербух выразил мнение по поводу успехов спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Авербух отметил, что на данный момент Россия имеет сильную команду в женском одиночном катании, и огромная заслуга в этом принадлежит Тутберидзе.

Также Илья Авербух поделился мнением о решении Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена.

Напомним, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.