Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Это только начало, поверь мне», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме» под публикацией Ковтуна.

Напомним, о решении Ковтуна завершить карьеру стало известно во вторник, 23 апреля. В минувшем сезоне фигурист одержал победу на чемпионате России. Ковтун является серебряным призером чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, двукратным серебряным призёром командного чемпионата мира, а также четырёхкратным чемпионом России.

Ранее Максим Ковтун не выступил на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. В составе сборной России на чемпионате мира его заменил Андрей Лазукин, первый запасной.