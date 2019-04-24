Заключительный эпизод сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

Как сообщает «Афиша Daily», организаторы мероприятия захотели удивить преданных поклонников сериала. «Решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги», -пояснил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.

Показ эпизода на стадионе будет проходить в день мировой премьеры — вечером 20 мая. Сбор гостей стартует в 19:00 по московскому времени. Желающим будет необходимо зарегистрироваться заранее, чтобы получить пригласительный билет.

Напомним, ранее Nevasport рассказывал, за какие футбольные клубы болеют актёры, исполнившие роли в «Игре престолов».