Сербский полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за берлинскую «Герту», может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, руководство «Атлетико» видит в 23-летнем сербе замену для полузащитника Родри, которого летом хочет приобрести другой лидер АПЛ — «Манчестер Сити». Отмечается, что помешать этому трансферу могут высокие финансовые требования английского клуба, которые хотят получить за молодого хавбека приблизительно 40 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Груич принял участие в 19 матчах, в которых отличился четырьмя забитыми голами и одной результативной передачей. Кроме того, он получил пять жёлтых карточек. «Герта» после 30 туров занимает 11-е место в турнирной таблице немецкого чемпионата.