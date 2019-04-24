Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.

«Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого», — сказал норвежец. Он отметил, что, если судить по последним 18 матчам, то «МЮ» не так далек от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а манкунианцы делали это только половину сезона.

«Но посмотрим. Никогда не говори никогда», — добавил Сульшер, слова которого приводит Goal.

Ранее Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

По словам Сульшера, он уверен в своей команде и себе и готов принять этот вызов.

Он отметил, что «МЮ» должен быть готов к давлению со стороны соперника и столкнется с агрессией, потому что соперники будут бить игроков «Юнайтед» по лодыжкам и пяткам и не позволят контратаковать за счёт фолов.