Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о своём распорядке дня.

В интервью изданию «Образ жизни. Москва» Погорилая рассказала, что всегда старается распланировать своё расписание заранее. «Но всё равно случаются постоянно форс-мажоры, — призналась спортсменка. — То съемки перенесут, то в тренерской работе что-то пойдёт не так». Фигуристка старается всегда быть готовой к неожиданным поворотам и оставлять небольшой промежуток времени между делами, потому что иногда бывает некогда даже перекусить.

Напомним, ранее Погорилая рассказала, что не считает «стриптиз» на льду в показательных номерах фигурным катанием. Фигуристка объяснила, что свои критические высказывания о выступлениях Елизаветы Туктамышевой она не считает неправильными. «Открывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?» — заявила фигуристка.