Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире ATP в Барселона под седьмым номером, вышел в третий круг соревнований. Спортсмен одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Виньясоласом. Матч завершился в трёх партиях со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. За это время Медведев пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнта. Его соперник записал на свой счёт один эйс, одну двойную ошибку и три брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Медведеву предстоит поспорить с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Маккензи Макдональд (США).

Призовой фонд соревнования составляет 2 746 455 евро. Действующим чемпионом турнира является теннисист Рафаэль Надаль.