В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра проходит в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Во время матча крыша стадиона будет закрыта, на трибунах ожидается до 44 тысяч зрителей. Перед началом встречи болельщики смогли получить автографы бывших игроков «Зенита» Александра Кержакова и Андрея Аршавина.

После 24 игр «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата, имея в своем активе 51 очко. В предыдущем туре команда Сергея Семака одержала победу над «Краснодаром» со счетом 3:2. Динамо с 28 очками идёт на 12-м месте.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.