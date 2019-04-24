Команда Формулы-1 «Торо Россо», за которую выступают пилоты Даниил Квят и Александр Албон, приготовила более мощные двигатели для болидов перед Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Motosport.com, новые двигатели будут иметь улучшенную стойкость, из-за чего смогут прослужить дольше и показать более высокую производительность. Отмечается, что инженеры исправили ранее имевшуюся проблему с контролем качества.

Напомним, четвертый этап серии Гран-при будет проходить в Баку в период с 26 по 28 апреля.

Ранее Квят оценил трассу в Баку, на которой будут проходить соревнования. По мнению Квята, дистанция бросает много вызовов, так как на ней есть самые разные элементы. «Основное веселье дарит близкое расположение стен к трассе, это вызывает выброс адреналина», — заявил пилот.