Хоккеисты московского ЦСКА принесут Кубок Гагарина в студию телепрограммы «Вечерний Ургант».

Сегодня, 24 апреля, игроки армейской команды станут гостями передачи: в студии появятся нападающие Сергей Андронов, Иван Телегин и Максим Мамин, а также голкипер Илья Сорокин. Кроме того, в съемках примет участие президент клуба Игорь Есмантович.

Отмечается, что хоккеисты принесут в эфир ранее завоеванный трофей — Кубок Гагарина.

Напомним, в финале турнира ЦСКА обыграл омский «Авангард»: счёт в серии составил 4-0. Во время церемонии награждения произошёл неприятный инцидент: хоккеисты получили медали с прошлогодними лентами. Надпись на лентах гласит: «КХЛ 2017/2018».

Ранее в эфире «Вечернего Урганта» побывала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Также в студию Первого канала придёт Татьяна Тарасова.