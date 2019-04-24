Полузащитник каталонской «Барселоны» Артур высказался по поводу внешности товарища по команде Жерара Пике.

Бразильский хавбек восхитился внешними чертами защитника сине-гранатовых.

«Пике очень высокий, красивый. Кажется, будто он все время в образе жениха на свадьбе. Он такой человек, который во всем найдет повод для шутки», – сказал Артур, слова которого приводит De Sola.

За 24 матча в Ла Лиге хавбек сделал одну результативную передачу, в то время как Пике в 31 игре забил четыре гола и сделал две передачи.

Ранее стало известно, что Пике не только красивый, но и щедрый: российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев посетили матч чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико». В подписи к фото в Instagram Хачанов восхитился матчем и выступлением сине-гранатовых, а также поблагодарил защитника «Барселоны» Жерара Пике за билеты и поздравил его с победой.