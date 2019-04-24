В Вашингтоне стартовал седьмой матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

На данный момент счет в серии команд ничейный — 3-3. Команда Овечкина победила в двух первых встречах, однако затем потерпела два поражения подряд и позволила «Каролине» сравнять счёт. В пятом матче «Вашингтон» вновь одержал верх, а в шестом «Вашингтон» в гостях проиграл «Каролине» — 2:5. Сегодняшняя игра в любом случае станет решающей, так как серия длится до четырех побед.

Напомним, в третьей игре «Каролина» победила со счетом 5:0, а россиянин Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча.